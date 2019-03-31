Türklerden dev yatırım

Türk şirketi ESTA Construction'ın Rusya'da Alman otomotiv devi Mercedes- Benz için inşa ettiği dev yatırımın açılışı için geri sayım başladı. 250 milyon euro yatırımla 18 ayda anahtar teslim olarak yaptığı fabrikanın açılışını ise 3 Nisan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gerçekleştirecek. ESTA Construction Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Demirbilek 100 bin metrekare kapalı alana sahip dev otomobil fabrikasını bir Türk firması olarak zamanında teslim etmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.
- Ekonomi
- 31.03.2019
- Gazete
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