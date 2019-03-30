Tarım Bakanlığı 5 bin kişi alacak

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, 5 bin personel alımı yapacaklarını açıkladı. Pakdemirli, "Bin 200 orman mühendisi, 2 bin 700 orman muhafaza memuru, 800 tane memur, 300 şoför olmak üzere toplam 5 bin personel alımı yapılacak. Alımlar KPSS puanına göre yapılacak" diye konuştu. Pakdemirli, Ocak ayı çiğ süt ödemelerine de dün başlandığını söyledi.
- Ekonomi
- 30.03.2019
- Gazete
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