Tarım Bakanlığı 5 bin kişi alacak Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, 5 bin personel alımı yapacaklarını açıkladı.

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, 5 bin personel alımı yapacaklarını açıkladı. Pakdemirli, "Bin 200 orman mühendisi, 2 bin 700 orman muhafaza memuru, 800 tane memur, 300 şoför olmak üzere toplam 5 bin personel alımı yapılacak. Alımlar KPSS puanına göre yapılacak" diye konuştu. Pakdemirli, Ocak ayı çiğ süt ödemelerine de dün başlandığını söyledi.