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  • 30.03.2019 01:47
  • Son Güncelleme: 30.03.2019 01:50

ayarlı 'na operasyonun perde arkası

ler öncesi Türk ekonomisine saldıran kirli ellerin düşürüldüğü aciz durumu aşama aşama gösteren videolar sosyal medyada gündem oldu. İşte seçim ayarlı 'na operasyonun perde arkası ve Türk ekonomisinin aldığı reaksiyon...

Seçim ayarlı Türk Lirası'na operasyonun perde arkası

cılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Ağustos 2018'deki ekonomik operasyon sonrası TL'de yaşanan hızlı değer kaybı ve oynaklığın önüne geçmek için, bankaların swap işlemlerine kısıtlama getirdi. Bu işlemle beraber yurtiçi bankaların swap işlemleri toplamı, bankaların yasal öz kaynaklarının yüzde 25'ini geçemedi. , böylece spekülatif işlemlerinin önünü keserek TL'nin kayıplarını geri almasını sağladı. Geçen haftaki operasyon karşısında 23 Mart'ta aleyhinde yazdığı raporda, ekonomik operasyonu tetikleyen hakkında soruşturma başlatan BDDK ve SPK, ayrıca müşterilerini spekülatif amaçlı döviz alımına yönlendiren bankalar hakkında da soruşturma başlatmıştı. Merkez Bankası ise hem TL repo ihalelerine ara verdi hem de TL fonlama maliyetini 1,5 puan artırdı. Böylece TL'yi açığa satmanın maliyeti arttı ve TL likitidesi azaldı. TL arzı azalınca piyasasında swap yoluyla TL borçlanma faiz oranları yüzde 363 gibi rekor düzeylere yükseldi. Böylece kısa vadeli TL borçlanarak dolar alınmasının yani TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesinin önüne geçildi.

TÜRK LİRASI'NA OPERASYON ELLERİNDE PATLADI!
'nin i kaybetmesi için yurtiçindeki hainlerle birlikte yürütülen Türkiye ekonomisine yapılan saldırı boşa çıkarıldı. 31 Mart seçimlerinden 1 hafta önce sahneye koyulan oyunun amacı doları 6-7 TL yapmaktı. Fakat Türkiye'nin ekonomi yönetimindeki dik duruşu hainlere fırsat vermedi.

İŞTE JP MORGAN'IN KİRLİ GEÇMİŞİ

22 Mart'ta Türkiye ekonomisine saldıran JP Morgan'ın kirli geçmişi deşifre edildi.

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