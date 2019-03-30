Engelliye evde eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı yatağa bağımlı olması ya da farklı sağlık durumları nedeniyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine gidemeyecek durumdaki engelliler için 'evde eğitim' dönemini başlatacak. Bakanlık, engelli çocukların evlerinde eğitim desteği alabilmesini sağlayacak düzenlemeyi hayata geçirecek. Bu kapsamda evinden çıkamayan engelliler de eğitim desteğinden yararlanabilecek.