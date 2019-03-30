Dolar kuru seçim öncesinde merak ediliyor. Perşembe günü dolar karşısında yüzde 5'e yakın değer kaybeden TL'deki kayıplar, haftanın son işlem gününde ise yüzde 1.1 civarında oldu. Dün dolar en düşük 5.5364 lira ve en yüksek 5.6669 lirayı gördükten sonra, 5.64 - 5.65 lira aralığında, euro ise en düşük 6.1953 lira ve en yüksek 6.3757 lirayı gördükten sonra, 6.35 – 6.36 lira aralığında seyretti. Bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 30 Mart güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR OLDU? (30 MART)

DOLAR

Alış: 5,5584

Satış: 5,5670

EURO

Alış: 6,2345

Satış: 6,2850

TL geçen Cuma dolar karşısında tarihi dip seviyeyi gördüğü Ağustos 2018'den bu yana en büyük günlük düşüşünü kaydetmiş, hafta başında ise kayıplarının büyük kısmını geri almıştı. TL'deki değer kaybının devam etmesinin lokallerin döviz talebinin yanı sıra Londra piyasasının tekrar likidite sağlayabilmesi ardından swap faizlerinin de tekrar görece dengeye gelmesinden kaynaklandığı belirtiliyor.

Capital Economics kıdemli gelişmekte olan piyasalar ekonomisti Jason Tuvey, Türkiye ekonomisi ve finansal piyasalara yönelik endişelerin seçim riskinin ortadan kalmasının ardından bir anda bitmesinin olası olmadığını söyleyerek, "Tersine yoğunlaşmasını bekliyorum. Finansal koşullardaki sıkılaşma, resesyondan çıkış başlasa da iyileşmenin yavaş olacağını düşündürüyor" dedi.

Bu sabah saat 0913'te 5.5943/5.6049 seviyesinde olan dolar/TL saat 1701'de 5.6440/5.6540 seviyesinde bulunuyor.

Sepet bazında TL aynı saatte 5.9903/5.9923, euro/TL ise 6.3374/6.3404 seviyesinde bulunuyor.

TL'yi stabilize etmeye yönelik atılan adımlar diğer yandan TL likiditeye ihtiyaç duyan yabancıların hisse ve tahvil piyasasında satışa geçmesiyle bu hafta TL cinsi varlıklarda ayrışmaya neden oldu. BIST-100 endeksi sert değer kaybederken, tahvil faizleri bu yılın en yüksek seviyelerine geldi.

31 Ocak'ta yüzde 14.27 seviyesine kadar gerileyen 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi perşembe günü yüzde 19.12 seviyesinden açıldıktan sonra spot kapanışta yüzde 18.96, valörde son işlemde yüzde 18.66 seviyesindeydi. Dün ise spot kapanışta bu yılın en yükseği olan yüzde 19.28, vlaörde saat 1707'de son işlemde yüzde 18.50 seviyesindeydi.

16 Ocak'ta yüzde 17.98'e kadar gerileyen iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi perşembe günü spot kapanışta yüzde 21.21 seviyesindeydi. Dün ise yüzde 23.14 ile yılın en yükseğine geldikten sonra valörde saat 1707'de son işlemde yüzde 22.27 seviyesindeydi.

BIST-100 ise dün yüzde 2'ye yakın artıda bulunuyor.