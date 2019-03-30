Altın fiyatları ne kadar oldu? Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte takı olarak tercih edilmesi nedeniyle fiyatları sıklıkla araştırılan altın yatay seyrini sürdürüyor. Borsa İstanbul'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,84 değer kaybetti. Peki, 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 30 Mart güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN FİYATI

235,79

236,11

ÇEYREK ALTIN FİYATI

377,26

386,04

YARIM ALTIN FİYATI

752,15

772,07

TAM ALTIN FİYATI

1.556,18

1.596,09

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.292,25

1.292,50

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.564,00

1.587,00

ZİYNET ALTINI FİYATI

1.509,02

1.539,42

ATA ALTIN FİYATI

1.556,18

1.596,09

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

134,40

134,58

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

172,12

172,36

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

215,04

215,33

ALTININ ONS FİYATI

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün saat 18.20 itibarıyla 1.294,17 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,58 artışla 235 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,6245 lira, satışta 5,6470 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,5384 lira, satışta 5,5606 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,66'dan, bileşik getirisi de yüzde 22,84'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1226, sterlin/dolar paritesi 1,3005 dolar/yen paritesi de 110,89 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 67,82 dolardan işlem görüyor.