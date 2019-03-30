Borçluya sağlık müjdesi

Hükümet'ten Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanlara iyi haber geldi. Borçlular ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, yıl sonuna kadar ücretsiz sağlık hizmeti alabilmelerinin yolu açıldı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Genel Sağlık Sigortası kapsamında olan ancak primlerini zamanında ödemeyip borçlu duruma düşen Türk vatandaşları, Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde ücretsiz sağlık hizmeti alabilecek. Ücretsiz sağlık hizmeti hakkından Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki vatandaşların bakmakla yükümlü olduğu kişiler de yararlanacak. Ücretsiz sağlık hakkı, 31 Aralık 2019'a kadar geçerli olacak. Hükümet, daha önce de Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanlara, bunları gecikme cezası ve zammı olmadan kapatma imkanı sağlamıştı. Bu kapsamda 28 Şubat'a kadar para yatıranlar, söz konusu imkandan yararlandı. Genel Sağlık Sigortası primleri bu yıl aylık 76,75 lira olarak uygulanıyor. Gelir testi sonucu kişi başı geliri 852 liradan az hesaplananların primleri ise devlet tarafından ödeniyor.
- Ekonomi
- 30.03.2019
- Gazete
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