Takıya taksit imkanı

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "Kuyumculuk sektöründe işleri canlandırmak adına işçilik gerektiren ziynet, takı ve mücevherat ürünlerinde kredi kartına 4 taksit imkanı getirecek düzenleme yapacağız" açıklamasını yaptı. Akben, çeyrek altın, gram altın, külçe altın gibi ürünlerde ise taksit yapılamayacağının altını çizdi.