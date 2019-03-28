Takıya taksit imkanı

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "Kuyumculuk sektöründe işleri canlandırmak adına işçilik gerektiren ziynet, takı ve mücevherat ürünlerinde kredi kartına 4 taksit imkanı getirecek düzenleme yapacağız" açıklamasını yaptı. Akben, çeyrek altın, gram altın, külçe altın gibi ürünlerde ise taksit yapılamayacağının altını çizdi.
- Ekonomi
- 28.03.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.