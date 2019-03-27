Bugünkü
Takvim

Tanzim markete giriyor

Ucuz sebze-meyve hamlesine marketler de katılıyor. ; tanzim satış noktalarına verdiği fiyattan Migros, CarreforSA, A101, Şok ve BİM’e de sebze-meyve verecek.

Tanzim markete giriyor
Ucuz sebze-meyve hamlesi büyüyor. Tanzim satış noktalarıyla hesaplı alışveriş imkanı elde eden tüketici, marketlerden de ucuz ürün alabilecek. , tanzim satış noklarını haricinde zincir marketlere de mal tedarik edecek. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, şöyle konuştu: "Artık tanzim satış noktaları haricinde zincir mağazalara da mal tedarikini Tarım Kredi Kooperatifleri vasıtasıyla yapmaya başlıyoruz. Migros, CarrefourSA, A101, Şok ve BİM'in toplamda 16 bin şubesinde aynı tanzim satış koşullarıyla bu ürünler satışa sunuluyor olacak. Hızlı bir şekilde bu konuda da netice bekliyoruz. Tüketicilerimizin kaliteli ve ucuz sebze ve meyveye ulaşması anlamında alınmış önemli bir karardır."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriTanzim markete giriyor
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri