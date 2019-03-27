Tanzim markete giriyor

Ucuz sebze-meyve hamlesi büyüyor. Tanzim satış noktalarıyla hesaplı alışveriş imkanı elde eden tüketici, marketlerden de ucuz ürün alabilecek. Tarım Kredi Kooperatifleri, tanzim satış noklarını haricinde zincir marketlere de mal tedarik edecek. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, şöyle konuştu: "Artık tanzim satış noktaları haricinde zincir mağazalara da mal tedarikini Tarım Kredi Kooperatifleri vasıtasıyla yapmaya başlıyoruz. Migros, CarrefourSA, A101, Şok ve BİM'in toplamda 16 bin şubesinde aynı tanzim satış koşullarıyla bu ürünler satışa sunuluyor olacak. Hızlı bir şekilde bu konuda da netice bekliyoruz. Tüketicilerimizin kaliteli ve ucuz sebze ve meyveye ulaşması anlamında alınmış önemli bir karardır."
- Ekonomi
- 27.03.2019
- Gazete
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