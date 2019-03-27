İzmir-Antalya 3 saate düşecek

YAP-İŞLET-DEVRET modeliyle ihale edilen Aydın-Denizli Otoyolu Projesi için dün teklifler alındı. 2'si yabancı, 3'ü yerli, toplam 5 şirket ihale dokümanı satın aldı. İhale için Powerchina International Group Limited, Powerchina Road Bridge Group Co. Ltd., Özgün İnşaat iş ortaklığı teklif sundu. Ortaklık, Aydın-Denizli Otoyolu için 5 milyar 292 milyon 205 bin 804 lira teklif etti. Projeler, İzmir'den Antalya'ya gidişi 3 saate indirecek.
- Ekonomi
- 27.03.2019
- Gazete
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