'ın seyahat yazarıThorpe'nin tavsiyeettiği turistik mekanlararasında. Makalede, Çeşme'ninzengin mutfağınınyanı sıra Alaçatı'nın plajlarındanövgüyle söz edildi. Alaçatı'dan"Ege'nin en şirin kasabalarındanbiri" olarak sözeden yazar, Çeşme'nin dinlenmekve rahatlamak için idealbir nokta olduğunu bildirdi.