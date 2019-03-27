İngiliz The Times'ın seyahat yazarı Annabelle Thorpe, Türkiye'nin en iyi 30 tatil rotasını araştırdı. Thorpe'nin tavsiye ettiği turistik mekanlar arasında Alaçatı ve Çeşme, listenin 4. ve 5. sıralarında yer aldı. Makalede, Çeşme'nin zengin mutfağının yanı sıra Alaçatı'nın plajlarından övgüyle söz edildi. Alaçatı'dan "Ege'nin en şirin kasabalarından biri" olarak söz eden yazar, Çeşme'nin dinlenmek ve rahatlamak için ideal bir nokta olduğunu bildirdi.
- Ekonomi
- 27.03.2019
- Gazete
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