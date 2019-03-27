Bugünkü
Takvim

gazetesi öve öve bitiremedi | Çeşme zamanı

İngiliz 'ın seyahat yazarı , 'nin en iyi 30 tatil rotasını araştırdı. Thorpe'nin tavsiye ettiği turistik mekanlar arasında Alaçatı ve Çeşme, listenin 4. ve 5. sıralarında yer aldı.

Çeşme zamanı
İngiliz The Times'ın seyahat yazarı , Türkiye'nin en iyi 30 tatil rotasını araştırdı. Thorpe'nin tavsiye ettiği turistik mekanlar arasında Alaçatı ve Çeşme, listenin 4. ve 5. sıralarında yer aldı. Makalede, Çeşme'nin zengin mutfağının yanı sıra Alaçatı'nın plajlarından övgüyle söz edildi. Alaçatı'dan "Ege'nin en şirin kasabalarından biri" olarak söz eden yazar, Çeşme'nin dinlenmek ve rahatlamak için ideal bir nokta olduğunu bildirdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriThe Times gazetesi öve öve bitiremedi | Çeşme zamanı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri