Hazine’den iki yeni ihale

Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 4 milyar 789 milyon lira borçlandı. Bakanlık, dün yaptığı ilk ihalede 504 gün vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 18.53, bileşik faiz yüzde 19.39 oldu. Nominal teklifin 1 milyar 61 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 811 milyon lira gerçekleşti.
- Ekonomi
- 27.03.2019
- Gazete
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