Bugünkü
Takvim

’den iki yeni ihale

Hazine’den iki yeni ihale
Hazine ve , düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 4 milyar 789 milyon lira borçlandı. Bakanlık, dün yaptığı ilk ihalede 504 gün vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 18.53, bileşik faiz yüzde 19.39 oldu. Nominal teklifin 1 milyar 61 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 811 milyon lira gerçekleşti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriHazine’den iki yeni ihale
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri