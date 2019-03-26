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  • 26.03.2019 13:54
  • Son Güncelleme: 26.03.2019 14:01

Son dakika: Bakan : 1-2 hafta içerisinde netice alacağız

ve Tabii Kaynaklar Bakanı , 'deki petrol ve doğalgaz arama işlemlerden 1-2 hafta içerisinde netice alınabileceğini söyledi.

Heyecanlandıran gelişme: 1-2 hafta içerisinde...

ve Tabii Kaynaklar Bakanı , 'deki petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Dönmez, "Akdeniz'de biliyorsunuz bir Fatih milli gemimiz var. O gemi şimdi 5 bin metreler civarında sondajına devam ediyor. İnşallah belki bir 1-2 hafta içerisinde netice alacağız, alamasak da havlu atmak yok" dedi.

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