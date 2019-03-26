Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Dönmez, "Akdeniz'de biliyorsunuz bir Fatih milli sondaj gemimiz var. O gemi şimdi 5 bin metreler civarında sondajına devam ediyor. İnşallah belki bir 1-2 hafta içerisinde netice alacağız, alamasak da havlu atmak yok" dedi.



