İstihdam engel tanımadı

Hükümet, engelliler için bugüne kadar birçok önemli desteği yaşama geçirdi. Engelli vatandaşa verilen maaş 25 kat arttı. Geçen yıl yaklaşık 15 bin engelli vatandaş işe yerleştirildi. Engellilerin kendi işini kurma projelerine başvuru sayısı yüzde 300 artarak bine yaklaştı. Engelliler Destek Programı kapsamında 40 ilde 265 projeye kaynak aktarılarak 1.5 milyon kişiye doğrudan ulaşılırken, engelli çalıştırma zorunluluğu kapsamında 166 bin kişiye de iş kapısı açıldı.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ
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