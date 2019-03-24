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  • 24.03.2019 13:24
  • Son Güncelleme: 24.03.2019 14:04

F-16'lar ile görecek

F-16 radarlarının yeni nesil radarlarla modernizasyonu ihtiyacının yurt içinden karşılanması amacıyla Cumhurbaşkanlığı SSB ile arasında F-16 AESA Burun Radarı Geliştirilmesi Projesi Faz-1 Protokolü imzalandı.

F-16'lar için imzalar atıldı!

Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan F-16 uçaklarındaki radarların, Aktif Faz Dizili Anten (AESA) teknolojisine sahip yeni nesil radarlarla modernizasyonu ihtiyacının yurt içinden karşılanması amacıyla F-16 AESA Burun Radarı Geliştirilmesi Projesi başlatıldı.

ASELSAN'ın faaliyet raporunda yer alan bilgilere göre, radar sistemlerine yönelik faaliyetler, şirketin Gölbaşı Radar ve Elektronik Teknoloji Merkezinde, tasarım, üretim ve test altyapıları kullanılarak, üniversiteler ve yurt içi çözüm ortaklarıyla iş birliği içinde yoğun olarak sürdürüldü.

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