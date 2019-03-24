Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan F-16 uçaklarındaki radarların, Aktif Faz Dizili Anten (AESA) teknolojisine sahip yeni nesil radarlarla modernizasyonu ihtiyacının yurt içinden karşılanması amacıyla F-16 AESA Burun Radarı Geliştirilmesi Projesi başlatıldı.

ASELSAN'ın faaliyet raporunda yer alan bilgilere göre, radar sistemlerine yönelik faaliyetler, şirketin Gölbaşı Radar ve Elektronik Teknoloji Merkezinde, tasarım, üretim ve test altyapıları kullanılarak, üniversiteler ve yurt içi çözüm ortaklarıyla iş birliği içinde yoğun olarak sürdürüldü.



