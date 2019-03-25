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ta ihlale ‘’ dönemi

Akaryakıtta ihlale ‘sarı kart’ dönemi
Akaryakıt piyasasında mevzuata aykırı hareket eden şirketlere ceza verilmeden önce uyarıda bulunulacak ve geçici durdurma işlemleri uygulanacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, " benzetme yaparsak, petrol ve LPG piyasalarında bir nevi uygulamasını başlatmış bulunuyoruz. Mevzuata uygun hareket etmeyen şirketlere önce sarı kart göstereceğiz ama kendini düzeltmeyen için kırmızı kart da diğer elimizde hazır bekliyor olacak" diye konuştu.

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