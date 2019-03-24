Trafik sigortasına tarafsız eksper

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, otomotiv sektöründeki esnafın, sigorta şirketlerinin uygulamaları nedeniyle zor günler yaşadığını belirterek, "Sigorta eksperlerinin tespit ücretlerinin tarafsız olması için Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde eksper havuzu oluşturulmalıdır" dedi. Palandöken, sigorta şirketlerinin tarifelerin altında fiyat verdiğini söyledi. Sigorta şirketlerinin hasarlı araç sahiplerini arayıp anlaşmalı oldukları servislere yönlendirerek tarafsızlık ilkesine uymadığını aktaran Palandöken, "Sigorta şirketleri tarafından orijinal ve eşdeğer parça özelliği taşımayan markasız, barkodsuz ve uygunluk belgeleri bulunmayan ürünlerin tedarik edilerek takılması, araç muayenelerinde sorunlara sebep oluyor" diye konuştu.
- Ekonomi
- 24.03.2019
- Gazete
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