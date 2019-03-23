Hükümet; mobilya, konut, beyaz eşya ve otomotivdeki vergi indirimlerini bir kez daha uzattı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ilk olarak Ekim 2018'de açıkladığı ve 2018 sonuna kadar süreceğini söylediği vergi indirimleri, önce Mart ayı sonuna, son olarak da mobilya, beyaz eşya ve otomobillerde Haziran sonuna, konutta ise yıl sonuna kadar uzatıldı. 4 sektör ve 6 başlıktaki indirimler, vatandaşın, üreticilerin ve esnafın yüzünü güldürdü. İndirimlerin sürmesi ile vatandaşın ev kurma maliyetindeki ortalama yüzde 10 olan avantaj sürecek. 100 bin liralık araba alan vergi indirimleri ile ortalama 10 bin lira kazançlı çıkacak.
KONUTTA 55 BİN TL CEPTE
■ 150 metrekarenin üzerindeki 500 bin liralık konut:
● KDV: 50 bin lira (90 bin lira yerine 40 bin lira)
● Tapu harcı: 5 bin lira (20 bin liralık masraf 15 bin lira)
● Ev bedeli: 555 bin lira (610 bin lira yerine)
● Avantaj: 55 bin lira
KAZANÇLI DÜZENLEME
● Konutta KDV yüzde 18 yerine 8
● Tapu harç oranı yüzde 4 yerine 3
● Mobilyada KDV yüzde 18 yerine 8
● Beyaz eşyada ÖTV yüzde 6.7 yerine sıfır
● Ticari araçta KDV yüzde 18 yerine 1
● 1600 cc altı araçlarda ÖTV'de 15'er puan düşüş
KONUTTA 55 BİN TL CEPTE
■ 150 metrekarenin üzerindeki 500 bin liralık konut:
● KDV: 50 bin lira (90 bin lira yerine 40 bin lira)
● Tapu harcı: 5 bin lira (20 bin liralık masraf 15 bin lira)
● Ev bedeli: 555 bin lira (610 bin lira yerine)
● Avantaj: 55 bin lira
KAZANÇLI DÜZENLEME
● Konutta KDV yüzde 18 yerine 8
● Tapu harç oranı yüzde 4 yerine 3
● Mobilyada KDV yüzde 18 yerine 8
● Beyaz eşyada ÖTV yüzde 6.7 yerine sıfır
● Ticari araçta KDV yüzde 18 yerine 1
● 1600 cc altı araçlarda ÖTV'de 15'er puan düşüş
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