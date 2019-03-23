Bugünkü
Takvim

20 bin sı başlıyor

20 bin yeni sında süreç önümüzdeki hafta başlıyor. Ön başvurular ’ta başlayacak. En çok kontenjan sınıf öğretmenliğine ayrılırken, 2. sırayı İngilizce aldı.

20 bin atama başlıyor
Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştireceği 20 bin yeni sı için süreç 26 Mart tarihinde ön başvuruların alınmasıyla başlıyor. Atama bekleyen öğretmenler heyecanla beklerken, atamalardaki branş dağılımları da açıklandı. Buna göre, 20 bin öğretmen atamasında en fazla kontenjan sınıf öğretmenliğine ayrıldı. Atama yapılacak ilk 10 alan ve kontenjanları şöyle:



"Sınıf öğretmenliği (2 bin 11), İngilizce (bin 960), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (bin 922), Okul Öncesi (bin 599), İlköğretim Matematik (bin 448), (bin 410), Rehberlik (bin 120), Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji (bin 149), Türkçe (bin 149), Beden Eğitimi (781)."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi Haberleri20 bin sözleşmeli öğretmen ataması başlıyor
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri