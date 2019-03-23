Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştireceği 20 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması için süreç 26 Mart tarihinde ön başvuruların alınmasıyla başlıyor. Atama bekleyen öğretmenler heyecanla beklerken, atamalardaki branş dağılımları da açıklandı. Buna göre, 20 bin öğretmen atamasında en fazla kontenjan sınıf öğretmenliğine ayrıldı. Atama yapılacak ilk 10 alan ve kontenjanları şöyle:
"Sınıf öğretmenliği (2 bin 11), İngilizce (bin 960), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (bin 922), Okul Öncesi (bin 599), İlköğretim Matematik (bin 448), Özel Eğitim (bin 410), Rehberlik (bin 120), Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji (bin 149), Türkçe (bin 149), Beden Eğitimi (781)."
"Sınıf öğretmenliği (2 bin 11), İngilizce (bin 960), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (bin 922), Okul Öncesi (bin 599), İlköğretim Matematik (bin 448), Özel Eğitim (bin 410), Rehberlik (bin 120), Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji (bin 149), Türkçe (bin 149), Beden Eğitimi (781)."
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