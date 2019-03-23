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2. el otoda sorunu çözüldü

2. el otoda KDV sorunu çözüldü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla otomobil ticareti yapanların yaşadığı KDV uyuşmazlığı sorunu çözüldü. Bundan sonra araçlar hangi oranıyla alınıyorsa, satılırken de aynı oran geçerli olacak. 'de yılda yaklaşık 6 milyon ikinci el araç satışı yapılırken, yeni düzenleme ile satışta kâr yerine toplam fiyat üzerinden KDV ödeyen esnafın sorunu çözüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 9. Kongresi'nde müjdesini verdiği düzenleme hayata geçti. Resmi Gazete'de yayımlanan söz konusu karara göre, ikinci el motorlu kara taşıtları ticareti yapan mükelleflerce satın alınan araçlarda uygulanan KDV oranı, araç satılırken de geçerli olacak.

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