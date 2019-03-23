2. el otoda KDV sorunu çözüldü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla ikinci el otomobil ticareti yapanların yaşadığı KDV uyuşmazlığı sorunu çözüldü. Bundan sonra araçlar hangi KDV oranıyla alınıyorsa, satılırken de aynı oran geçerli olacak. Türkiye'de yılda yaklaşık 6 milyon ikinci el araç satışı yapılırken, yeni düzenleme ile satışta kâr yerine toplam fiyat üzerinden KDV ödeyen esnafın sorunu çözüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 9. Otomotiv Kongresi'nde müjdesini verdiği düzenleme hayata geçti. Resmi Gazete'de yayımlanan söz konusu karara göre, ikinci el motorlu kara taşıtları ticareti yapan mükelleflerce satın alınan araçlarda uygulanan KDV oranı, araç satılırken de geçerli olacak.
- Ekonomi
- 23.03.2019
- Gazete
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