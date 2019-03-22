TOKİ'den indirim kampanyası

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcılarına yapılacak yüzde 22 indirim kampanyasına başvurular bugün başladı. Kampanyadan geri ödeme taksiti 2017 yılı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri sahipleri yararlanabilecek. Borcunu peşin olarak kapatan vatandaşlar yüzde 22 indirim imkanından faydalanırken borcun tamamını kapatamayacaklar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları ödemeyle, kampanyadan kısmi olarak yararlanabilecek.
210 BİN KİŞİ YARARLANACAK
Konut ve işyeri alıcıları, borç bakiyelerini 21 Mart-19 Nisan tarihlerinde satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankadan öğrenebilecek. Kampanyadan yaklaşık 210 bin konut ve iş yeri alıcısının yararlanması bekleniyor.
210 BİN KİŞİ YARARLANACAK
Konut ve işyeri alıcıları, borç bakiyelerini 21 Mart-19 Nisan tarihlerinde satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankadan öğrenebilecek. Kampanyadan yaklaşık 210 bin konut ve iş yeri alıcısının yararlanması bekleniyor.
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