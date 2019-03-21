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  • 21.03.2019 15:48
  • Son Güncelleme: 21.03.2019 15:59

E-Devlet üzerinden 5 yeni hizmet daha! Milyonları ilgilendiriyor

Son dakika haberine göre e-Devlet üzerinden vatandaşların yararlanabileceği 5 yeni hizmet daha yayına alındı. Yayına alınan hizmetler; "risk merkezi raporu" başvurusu, "adıma tescilli araç", kalfalık, ustalık, usta öğrencilik ve iş yeri açma belgesi sorgulamaları ile elektrik ve doğal gaz işlemleri olarak sıralandı.

E-Devlet üzerinden 5 yeni hizmet daha

E-Devlet Kapısı üzerinden 5 yeni hizmet daha kullanıma açıldı. www.turkiye.gov.tr sitesinde yer alan bilgiye göre, e-Devlet Kapısı üzerinde yeni hizmetler kullanıma sunuldu.

Buna göre, Türkiye Bankalar Birliğince "risk merkezi raporu" başvurusu, Emniyet Genel Müdürlüğünce "adıma tescilli araç" (tüzel kişiler için), Milli Eğitim Bakanlığınca kalfalık, ustalık, usta öğrencilik ve iş yeri açma belgesi sorgulamaları ile elektrik ve doğal gaz işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

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