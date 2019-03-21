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  • 21.03.2019 15:04
  • Son Güncelleme: 21.03.2019 15:07

Bakan Dönmez duyurdu! tarihinde bir ilk

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "'daki 'Mermer-1' sahamızda, yerin 3 bin 500 metre altı çatlatılarak leri tarihinde ilk defa bu yöntemle petrol keşfi yaptık. Dünyada son yıllarda hızla yaygınlaşan yeni bir üretim tekniği olan hidrolik çatlatma yöntemiyle hidrokarbon üretimi yapan ülkeler arasında artık Türkiye de var. Kayaların gözeneklerine hapsolmuş petrolü artık bu şekilde üretebileceğiz." dedi.

Bakan duyurdu! Türkiye tarihinde bir ilk

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "3 bin 700 metre derinlikte günde yaklaşık 200 varil üretecek kuyumuz, bu derinlikte üretim yapacak en derin kuyumuz olacak. Sahada bulduğumuz , kalite bakımından da dünyada kabul edilen standartların üzerinde bir değere sahip. İnşallah sahadaki 5,26 milyon varillik yerinde rezervi hızla ülke ekonomisine kazandıracağız. 'Mermer-1' sahası öncü sahamız olacak. Hedefimiz 50 kuyuda daha çatlatma." diye konuştu.

Ayrıntılar gelecek...

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