Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "3 bin 700 metre derinlikte günde yaklaşık 200 varil üretecek kuyumuz, bu derinlikte üretim yapacak en derin kuyumuz olacak. Sahada bulduğumuz petrol, kalite bakımından da dünyada kabul edilen standartların üzerinde bir değere sahip. İnşallah sahadaki 5,26 milyon varillik yerinde rezervi hızla ülke ekonomisine kazandıracağız. 'Mermer-1' sahası öncü sahamız olacak. Hedefimiz 50 kuyuda daha çatlatma." diye konuştu.
Ayrıntılar gelecek...
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