Fed faiz toplantısı 20 Mart tarihinde yapıldı. Fed'den yapılan açıklamada, politika faiz oranının değiştirilmeyerek yüzde 2,25 - yüzde 2,50 aralığında tutulduğu bildirildi. Faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtilen açıklamada, daha önce bu yıl içerisinde iki faiz artışı öngören bankanın bu yıl için faiz artışı beklentisinin olmadığı vurgulandı.



ABD Merkez Bankası Fed politika faiz oranını değiştirmedi.

Fed'den yapılan açıklamada, politika faiz oranının değiştirilmeyerek yüzde 2,25 - yüzde 2,50 aralığında tutulduğu bildirildi. Faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtilen açıklamada, daha önce bu yıl içerisinde iki faiz artışı öngören bankanın bu yıl için faiz artışı beklentisinin olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, Fed'in 2020 yılında ise bir faiz artırımı öngördüğü kaydedildi.

ABD ekonomisi için uzun vadeli büyüme beklentisinin yüzde 1,9 seviyesinde bırakıldığı ifade edilen açıklamada, Fed fonlama oranına ilişkin medyan beklentisinin 2019 için yüzde 2,4, 2020 ile 2021 için yüzde 2,6 olduğu vurgulandı.

Açıklamada, bu yıl için işsizlik oranı beklentisinin yüzde 3,7, 2020 yılı için yüzde 3,8, 2021 yılı için ise yüzde 3,9 olduğu kaydedilirken, bilanço küçültülmesinin de eylül ayında sona ermesinin öngörüldüğünün altı çizildi.

DOLARIN İLK TEPKİSİ

Fed kararı sonrası dolar/TL 5,46 seviyelerinden 5.45 altına indi.

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Fed faiz toplantısı 20 Mart tarihinde yapılacak. Toplantının ardından da faiz kararı belli olacak. Son karar TSİ 22:00'da açıklanmıştı.

1. Toplantı: 29 Ocak - 30 Ocak

2. Toplantı: 19 Mart - 20 Mart

3. Toplantı: 30 Nisan - 1 Mayıs

4. Toplantı: 18 Haziran - 19 Haziran

5. Toplantı: 30 Temmuz – 31 Temmuz

6. Toplantı: 17 Eylül - 18 Eylül

7. Toplantı: 29 Ekim - 30 Ekim

8. Toplantı: 10 Aralık - 11 Aralık

FED FAİZ KARARI BEKLENTİLERİ NE YÖNDE

ABD Merkez Bankası (Fed) San Fransisco Başkanı Mary Daly, ülke ekonomisinde görülen büyümenin beklentiler doğrultusunda devam etmesi durumunda Fed´in faiz artırımının pek olası olmadığını söyledi.

The Wall Street Journal´a verdiği röportajda Daly, "Eğer ekonomi, yüzde 2.0 büyüme oranı ve yüzde 1.9 enflasyon düzeyinde büyümeye devam ederse ve fiyat baskısının devam ettiğini veya herhangi bir hızlanma sürecinde olduğumuzu gösteren herhangi bir gösterge olmazsa, faiz artırımının olası olacağını sanmıyorum" dedi.

Açıklamalarına ek olarak Daly, şimdiden Fed´in yıl sonu için faiz artırımı yapıp yapmayacağı konusunda kesin konuşmak için "çok erken" olduğunu belirtti.

OCAK AYI FED FAİZ KARARI NASILDI?

ABD Merkez Bankası Fed'den, politika faizinin sabit tutulduğu bildirildi.

Fed'ten yapılan açıklamada, politika faizini yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit tutma kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, Fed'in politika faizini sabit tutma kararının oybirliği ile alındığı ifade edilerek bankanın ileriki dönemdeki faiz hareketlerine ilişkin "sabırlı" olacağının altı çizildi.

Fed'in açıklamasında, "Küresel ekonomik ve finansal gelişmelerin ve azalan enflasyon baskılarının ışığında, komite, gelecekteki federal finansman oranı hedef aralığının ayarlanması kararının verilmesinde sabırlı olacak." ifadesine yer verildi.

Fed'in karar metninde "ek faiz artışları" referansı da kaldırılarak, bankanın federal fonlama faizlerinin temel politika aracı olduğu tekrarlandı.

Bankanın açıklamasında, ABD'de harcamaların güçlü bir şekilde arttığı, yatırımların ise ılımlı bir görünüm sergilediği belirtildi.

İstihdam piyasasında sıkılaşmanın devam ettiği vurgulanan açıklamada, ekonomik aktivitenin güçlü bir artış oranına sahip olduğunun altı çizildi.

Bankanın açıklamasında, hane halkı harcamalarının güçlü bir şekilde arttığı belirtilerek komitenin beklentisinin esas arayışının maksimum istihdam ve fiyat istikrarı sağlamak olduğu bildirildi.

FED FAİZ KRARI NEDEN ÖNEMLİ

Fed faiz kararı sadece ABD için değil dünyanın geri kalanı için de önemlidir. Çünkü dünyada en büyük ekonomik güce sahip olan ABD'nin para politikası Fed kararlarıyla şekillenir ve dolardaki hareketlilikte bu kararlar önemli etkiye sahiptir. Faiz artırımı ya da indirimi, doların seyrine etki eder.

Dünya geneline baktığımızda ABD para politikasının yakından takip edildiğini görüyoruz. Fed faiz artırır mı diye fikirler üretilip yorumlar yapan ekonomistler, çeşitli senaryolar üzerinden bunları paylaşmaktadır. Fed faiz artırımının yanısıra faiz artırımının olabileceği sinyali alınan konuşmalar bile dolarda dalgalanmaya neden olabiliyor. Şöyle ki; ABD ekonomi yetkilileri ve Fed yöneticilerinin, konuşmalarında faiz artırımı olabilir şeklinde algılanan mesajlar dolar hareketliliğinde önemlidir.

Peki ülkeler için neden fed kararı bu kadar çok önemli? Çünkü ülkeler petrolün satışını dolar üzerinden yapar ve dış ticaretlerinde doları kullanırlar. Dolayısıyla dolar tüm dünya için ciddi bir öneme sahip. Bu yüzden ABD'de meydana gelecek bir ekonomik sıkıntı, dünyadaki diğer ülkeler tarafından da hissedilir.

FED NEDİR?

ABD Merkez Bankası "Federal Reserve System" kısaca Fed olarak anılır. 23 Aralık 1913 yılında kurulan Fed, Guvernörler Kurulu, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) ve 12 Bölgesel Fed'den oluşur.

Fed'in temel görevleri; ABD'nin para politikalarını yürütmek, finansal kuruluşları denetlemek ve düzenlenmek, finansal sistemin istikrarlı işlemesini, ödeme ve takas işlemlerinin güvenli ve etkin olarak yürütülmesini ve tüketicilerin korunmasını sağlamaktır.

FED AÇILIMI

Fed, Federal Reserve System adı verilen ABD Merkez Bankası'nın kısa adıdır ve "Federal Reserve System" 'in baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır.

Amerikan Merkez Bankası olan Fed'in temel görevleri; ABD'nin para politikalarını yürütmek, finansal kuruluşları denetlemek ve düzenlenmek, ödeme ve takas işlemlerinin güvenli ve etkin bir biçimde yürütülmesini sağlamaktır. Finansal sistemin istikrarlı işlemesini, fiyat istikrarını ve tüketicilerin korunmasını sağlamak ve istihdamı maksimize etmek gibi görevler Fed'in sorumluluk alanı içine girer. ABD'de 2008'de yaşanan finansal krizden sonra yapılan düzenlemeler uyarınca Fed'in görev ve yetkileri genişletildi.