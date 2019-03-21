21 Mart Dolar güncel son dakika döviz kuru Dolar/TL kaç fiyatı para oldu? Euro Sterlin kuru ne kadar? Dolar/TL ise saat 07:10 itibari ile güne 5.4745/ 5.4790 seviyelerinde başladı. Söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor. Dolar, 21 Mart 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,48 liradan işlem görüyor. Saat 08.49 itibariyle euro 6,22, sterlin ise 7,2441 lira seviyesinde yer alıyor. Dolar, günümüzde ABD, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda başta olmak üzere birçok ülkenin para birimi olarak kullanılmaktadır

21 MART DOLAR KURU NE KADAR OLDU?

Dolar/TL geçen hafta yaşanan sert satış baskısı ardından yatay seyrediyor. 21 Mart dolar kurunda son durum ise dolar alış 5,4472 TL dolar satış 5.4526 civarında seyrediyor. Euro/TL ise alış 6,171, satış ise 6,1832 TL seviyesinde hareket ediyor.

ABD Merkez Bankası Fed politika faiz oranını değiştirmedi.

Fed'den yapılan açıklamada, politika faiz oranının değiştirilmeyerek yüzde 2,25 - yüzde 2,50 aralığında tutulduğu bildirildi.

Faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtilen açıklamada, daha önce bu yıl içerisinde iki faiz artışı öngören bankanın bu yıl için faiz artışı beklentisinin olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, Fed'in 2020 yılında ise bir faiz artırımı öngördüğü kaydedildi.

ABD ekonomisi için uzun vadeli büyüme beklentisinin yüzde 1,9 seviyesinde bırakıldığı ifade edilen açıklamada, Fed fonlama oranına ilişkin medyan beklentisinin 2019 için yüzde 2,4, 2020 ile 2021 için yüzde 2,6 olduğu vurgulandı.

Açıklamada, bu yıl için işsizlik oranı beklentisinin yüzde 3,7, 2020 yılı için yüzde 3,8, 2021 yılı için ise yüzde 3,9 olduğu kaydedilirken, bilanço küçültülmesinin de eylül ayında sona ermesinin öngörüldüğünün altı çizildi.

DOLARIN İLK TEPKİSİ

Fed kararı sonrası dolar/TL 5,46 seviyelerinden 5.45 altına indi.

DOLAR HANGİ ÜLKELERDE PARA BİRİMİ OLARAK KULLANILIYOR?

Dolar, günümüzde ABD, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda başta olmak üzere birçok ülkenin para birimi. ABD doları ise ABD'den başka Ekvador, Marshall Adaları, Zimbabwe, Palau, Micronesia, Doğu Timor ve El Salvador gibi ülkelerde, Avustralya doları ise Nauru ve Kiribati gibi ülkelerde de kullanılıyor.

DOLARIN TARİHÇESİ

İspanyolların o dönem Amerika kıtasını keşfetmesi ve gittikçe büyümesi İngilizlerin büyük ilgisini çekiyordu. Kuzey Amerika'daki İngiliz koloniler bağımsızlıklarını elde etmeden önce İspanyollarla anlaşma imzalamaya karar verdiler. Bu ticari anlaşma sonucu İngilizler büyük gelir elde etti ve bağımsızlığını elde etti. İngilizlerin bu sırada bir karar vermesi gerekiyordu. Ya kendi para birimlerini kullanacakları ya da İspanyolların kullandığı doları. Ticarette daha fazla zorluk yaşamamak için İngilizler doları kullanmayı tercih etti ve 1690 yılında ilk kağıt paralarını bastılar.

1739 yılına gelindiğinde ise Benjamin Franklin'in Philadelphia'da bulunan matbaasında doğa manzaralı kağıt dolar basmaya başladılar. Fakat bu dolarlar sahtesi olmasın diye kabartmalı olarak basılıyordu.

1785 yılına gelindiğinde ise dolar resmi olarak ABD'nin para birimi oldu. 1792 tarihinde çıkan bir kararla birlikte dolarlar artık ABD darphanesinde basılmaya başlandı.

Dolar resmi para birimi oldu fakat başka ülkelerde dolaşıma girmesine epey bir zaman vardı. Ta ki 1861 yılına gelene kadar. 1861 yılında ilk ABD bankotu dolaşıma girdi. 1861 yılından günümüze kadar basılan tüm ABD banknotları da geçerli sayılıyor.

1913 yılına gelindiğinde ise Amerikan Merkez Bankası Kanunu, Amerikan Merkez Bankası olan Federal Reserve Bank'ı ülkenin merkez bankası ilan eder. Banka da, Amerikan Merkez Bankası Banknotları adlı yeni paraları dolaşıma sunmaya başladı. Sahteleri olmasın diye 7 ile 10 yıllık belirli periyotlarda basılan dolar en son 2010 yılında basıldı.