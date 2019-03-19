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Zenginler 'a mücevher almaya geliyor!

Bin 500 alıcı, ’a 200 milyon dolarlık mücevher almaya geliyor. Perşembe günü açılacak mücevher ı için alıcılar, 7 otel kapattı.

Zengin yağacak
Dünyanın en büyük 5 mücevher ı arasında yer alan ve 'nin ilk ve tek uluslararası nitelikli mücevher ihtisas fuarı olan Jewelry Show, 21-24 Mart tarihleri arasında 48. kez CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Fuarda 24 ülkeden 1.250 firma ve marka yer alacak. Katılımcılar fuara özel ürün ve koleksiyonlarını, 120'den fazla ülkeden 30 binden fazla sektör profesyonelinin beğenisine sunacak. Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar, perşembe günü başlayacak fuara bin 500 VIP alıcı getireceklerini ve bu alım grubuna tek seferde 200 milyon dolarlık satış yapmayı hedeflediklerini söyledi. Kamar, fuar için gelecek alıcıların 6-7 oteli kapattığını ifade etti. Ağustos'ta Başkan 'ın altın bozdurma çağrısı sonrası Türkler'in 2 milyar dolarlık altın bozdurduğunu belirten Kamar, toplanan altınların da en çok finansın merkezi 'ye satıldığını kaydetti.

PINAR ÇELİK

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