Dünyanın en büyük 5 mücevher fuarı arasında yer alan ve Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası nitelikli mücevher ihtisas fuarı olan İstanbul Jewelry Show, 21-24 Mart tarihleri arasında 48. kez CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Fuarda 24 ülkeden 1.250 firma ve marka yer alacak. Katılımcılar fuara özel ürün ve koleksiyonlarını, 120'den fazla ülkeden 30 binden fazla sektör profesyonelinin beğenisine sunacak. Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar, perşembe günü başlayacak fuara bin 500 VIP alıcı getireceklerini ve bu alım grubuna tek seferde 200 milyon dolarlık satış yapmayı hedeflediklerini söyledi. Kamar, fuar için gelecek alıcıların 6-7 oteli kapattığını ifade etti. Ağustos'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın altın bozdurma çağrısı sonrası Türkler'in 2 milyar dolarlık altın bozdurduğunu belirten Kamar, toplanan altınların da en çok finansın merkezi İngiltere'ye satıldığını kaydetti.
PINAR ÇELİK
PINAR ÇELİK
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.