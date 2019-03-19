Nevruz bereketi

Bu yıl İran'da 21 Mart- 1 Nisan tarihleri arasında kutlanacak Nevruz Bayramı tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen birçok İranlı turist Antalya'ya geldi. 2018 yılında 64 bin İran vatandaşı Antalya'yı ziyaret etti. Bu rakamın yaklaşık 33 bini Nevruz Bayramı döneminde geldi. İranlı turistlerin hem coğrafi ve kültürel yakınlık hem de Türk misafirliği nedeniyle ülkemizi tercih ettiklerini söyleyen TerraCity Alışveriş Merkezi Müdürü Gözde Hoşten, bu ziyaretlerin perakende sektörüne de önemli katkısı olduğunu belirterek, "İranlı turistler Türk markalarını tanıyor ve seviyor" diye konuştu.
- Ekonomi
- 19.03.2019
- Gazete
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