Ev kadınına çifte fırsat El emeği ürünleriyle para kazanan ev kadınları hem vergi vermeden esnaf oluyor hem de düşük ödemeyle sağlıktan yararlanıp emeklilik hakkı elde ediyor.

vergi kolaylığından yararlanıyor hem de 26 gün olarak ödeyip 30 gün üzerinden sigorta ile emeklilik hakkına kavuşuyor. Vergi kanununda düzenlenen 'esnaf muaflığı', ev kadınları için büyük bir avantaj getiriyor. Bir işyeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler, gezici olarak bir mesleği icra edenler, evlerde işçi almamak şartıyla üretim yapıp satanlar vergiden muaf esnaf sayılıyor. Bu tür işleri yapanlar vergi dairelerine başvurduklarında 'Esnaf Muafiyet Belgesi' alabiliyor. Düzenlemeyle internetten satışlarda da avantaj sağlanıyor.







AYDA 709 TL

Ev kadınları isterlerse sigortalı da oluyor. Belgesi olanlar Evde küçük işler yaparak para kazanan ev kadınları hemhem de 26 gün olarak ödeyipile emeklilik hakkına kavuşuyor. Vergi kanununda düzenlenen '', ev kadınları için büyük bir avantaj getiriyor. Bir işyeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler, gezici olarak bir mesleği icra edenler, evlerde işçi almamak şartıyla üretim yapıp satanlar vergiden muaf esnaf sayılıyor. Bu tür işleri yapanlar vergi dairelerine başvurduklarında '' alabiliyor. Düzenlemeyle internetten satışlarda da avantaj sağlanıyor.Ev kadınları isterlerse sigortalı da oluyor. Belgesi olanlar SGK 'ya müracaat ederek bu yıl için 26 gün prim ödeyip 30 gün üzerinden sigortalı oluyor. 2019 yılı için ayda 709,52 lira ödenerek sigortalı olunabiliyor ve böylece hem sağlıktan yararlanıp hem de emeklilik yolu açılıyor. TÜM MANŞETLER