Geleceği yazanlar örnek gösterildi

TURKCELL'in teknolojide kadın istihdamını artırmak amacıyla hayata geçirdiği 'Geleceği Yazan Kadınlar' yurt dışında ilgi görmeye devam ediyor. Barselona'da 'Kadın İçin Teknoloji Sektör Liderliği' ödülünü alan proje, bu kez de New York'ta dünyaya tanıtıldı. Birleşmiş Milletler Kadın Ofisi tarafından organize edilen Kadınların Güçlendirilmesi İlkeleri etkinliğinde, 'Geleceği Yazan Kadınlar', cinsiyet eşitliğinin ilerletilmesi ve kadınların gelecekteki fırsatlardan faydalanmaları konusunda örnek proje olarak gösterildi.
- Ekonomi
- 19.03.2019
- Gazete
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