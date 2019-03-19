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Geleceği yazanlar örnek gösterildi

Geleceği yazanlar örnek gösterildi
TURKCELL'in teknolojide kadın istihdamını artırmak amacıyla hayata geçirdiği 'Geleceği Yazan Kadınlar' yurt dışında ilgi görmeye devam ediyor. Barselona'da 'Kadın İçin Teknoloji Sektör Liderliği' ödülünü alan proje, bu kez de 'ta dünyaya tanıtıldı. Birleşmiş Milletler Kadın Ofisi tarafından organize edilen Kadınların Güçlendirilmesi İlkeleri etkinliğinde, '', cinsiyet eşitliğinin ilerletilmesi ve kadınların gelecekteki fırsatlardan faydalanmaları konusunda örnek proje olarak gösterildi.

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