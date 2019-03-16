Bugünkü
Takvim

a isitisna geldi

Tazminata isitisna geldi
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Gelir Vergisi Genel Tebliği'yle, torba yasayla getirilen ları uygulamalarına açıklık getirildi:

● Kamu kurum ve kuruluşları hariç THK veya kanuni ya da iş merkezi 'de bulunan müesseselerde uçuş maksadıyla görevlendirilen pilotlara, kabin memurlarına 1 Şubat 2019'dan itibaren aylık ücretlerinin gerçek safi değerinin yüzde 70'i gelir vergisinden istisna edildi.

Sigortalı işsizlere işsiz kaldıkları dönem için belirtilen süre ve miktarda yapılan işsizlik ödeneği ödemeleri ile işverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işçinin başvurusu üzerine işverenin 1 ay içinde işe başlatmadığı durumda, işçiye, en az 4 aylık ve en çok 8 aylık ücreti tutarında ödenen istisna kapsamında değerlendirildi.

● 27 Mart 2018'den önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, hizmet erbabının düzeltme zaman aşımı süresi içinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla red ve iade edilecek. Yeni başvurularda 1 Ocak 2014'ten önceki dönemler zaman aşımına uğradığından, bu dönemlere ilişkin başvurular kabul edilmeyecek.

Vergi indiriminden faydalanılıp faydalanılamayacağının tespitinde 2018'e ilişkin olup 2019'da ve sonraki dönemlere ilişkin verilecek gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde 250 liraya kadar yapılan eksik ödemeler, tahakkuk eden vergilerin kanuni süresi içinde ödenmiş olması şartının ihlali anlamına gelmeyecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriTazminata isitisna geldi
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri