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  • 15.03.2019 09:27
  • Son Güncelleme: 15.03.2019 09:27

da son dakika! Dolar ve düşüşe geçti! 15 Mart güncel döviz kurları

kuru son günlerdir yukarı yönlü dalgalanmalı seyir izlemesinin ardından 5.48'i test etmişti. TL karşısında burada kalıcı olmayan dolar, 5.46 seviyelerine indi. Dolar/TL güne 5.4642, ise 6.1869 TL ile başladı. Peki, euro ve dolar bugün ne kadar oldu? İşte 15 Mart güncel döviz kurları...

Dolarda son durum!

Dolar ne kadar oldu? S-400 gerilimiyle geçen haftalarda başlayan dolarda yükseliş hareketi bu hafta AP'nin Türkiye ile üyelik müzakerelerinin durdurulması tavsiyesinin ardından 5.48'li seviyelerden aşağı yönlü hareket izledi. Dünkü kapanışta satış fiyatı 5,4710 lira olan dolar kuru güne 5,4642 liradan başladı. Peki, euro ve dolar bugün ne kadar oldu? İşte 15 Mart güncel döviz kurları...

Euro ve dolar kuru saat 9.25 itibarıyla şu şekilde:

DOLAR
Alış: 5,4694
Satış: 5,4717

EURO
Alış: 6,1937
Satış: 6,1962

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