Dolar ne kadar oldu? S-400 gerilimiyle geçen haftalarda başlayan dolarda yükseliş hareketi bu hafta AP'nin Türkiye ile üyelik müzakerelerinin durdurulması tavsiyesinin ardından 5.48'li seviyelerden aşağı yönlü hareket izledi. Dünkü kapanışta satış fiyatı 5,4710 lira olan dolar kuru güne 5,4642 liradan başladı. Peki, euro ve dolar bugün ne kadar oldu? İşte 15 Mart güncel döviz kurları...

Euro ve dolar kuru saat 9.25 itibarıyla şu şekilde:

DOLAR

Alış: 5,4694

Satış: 5,4717

EURO

Alış: 6,1937

Satış: 6,1962