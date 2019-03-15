Dolar ne kadar oldu? S-400 gerilimiyle geçen haftalarda başlayan dolarda yükseliş hareketi bu hafta AP'nin Türkiye ile üyelik müzakerelerinin durdurulması tavsiyesinin ardından 5.48'li seviyelerden aşağı yönlü hareket izledi. Dünkü kapanışta satış fiyatı 5,4710 lira olan dolar kuru güne 5,4642 liradan başladı. Peki, euro ve dolar bugün ne kadar oldu? İşte 15 Mart güncel döviz kurları...
Euro ve dolar kuru saat 9.25 itibarıyla şu şekilde:
DOLAR
Alış: 5,4694
Satış: 5,4717
EURO
Alış: 6,1937
Satış: 6,1962
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