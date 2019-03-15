Altın fiyatları doların gerilemesi ve küresel ekonomik büyümenin yavaşlamasıyla ilgili artan endişelerin altına olan talebi artırmasıyla dün kaydettiği sert düşüşün ardından bugün yükseldi. Spot altının ons fiyatı dün yaklaşık yüzde 1 geriledikten sonra bugün yüzde 0.2 artışla 1,297.95 dolara yükseldi. Bugün gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 15 Mart altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

228,01

228,16

ÇEYREK ALTIN FİYATI

364,81

373,04

YARIM ALTIN FİYATI

727,35

746,09

TAM ALTIN FİYATI

727,35

746,09

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.297,80

1.297,99

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.511,00

1.534,00

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

129,97

130,05

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

166,45

166,56

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

207,94

208,08