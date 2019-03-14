Dolar, dün sert yükselen sterlinin bugün hafif gerilemesiyle dokuz günün dip seviyesinden yükseldi. Dolar endeksi dün yüzde 0.4 düşüşle 96.385 ile dokuz günün dip seviyesine geriledikten sonra bugün yüzde 0.1 artışla 96.633'e yükseldi. Peki, euro ve dolar ne kadar oldu? İngiltere parlamentosunun dün yapılan oylamada AB ile ilişkileri düzenleyecek herhangi bir anlaşma olmadan AB'den ayrılmayı reddettmesinin ardından sterlinin yüzde 2'den fazla yükselmesiyle dolar değer kaybetmişti. İşte 14 Mart güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

Saat 9.50 itibarıyla euro ve dolar fiyatları şu şekilde:

DOLAR

Alış: 5,4665

Satış: 5,4687

EURO

Alış: 6.1974

Satış: 6,2030