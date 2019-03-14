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  • 14.03.2019 08:49
  • Son Güncelleme: 14.03.2019 09:50

son dakika! 14 Mart ve ne kadar oldu? Güncel

ne kadar oldu? , yaşanan S-400 olayı nedeniyle geçen hafta sert yükselişle işlem görmüştü. Bu haftaya ise sakin başlayan ve iki gündür düşüş eğiliminde olan dolar, dün yerini hafif yükselişe bıraktı. Peki, bugün ve dolar ne kadar oldu? İşte 14 Mart güncel ...

Dolar, dün sert yükselen sterlinin bugün hafif gerilemesiyle dokuz günün dip seviyesinden yükseldi. Dolar endeksi dün yüzde 0.4 düşüşle 96.385 ile dokuz günün dip seviyesine geriledikten sonra bugün yüzde 0.1 artışla 96.633'e yükseldi. Peki, euro ve dolar ne kadar oldu? İngiltere parlamentosunun dün yapılan oylamada AB ile ilişkileri düzenleyecek herhangi bir anlaşma olmadan AB'den ayrılmayı reddettmesinin ardından sterlinin yüzde 2'den fazla yükselmesiyle dolar değer kaybetmişti. İşte 14 Mart güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

Saat 9.50 itibarıyla euro ve dolar fiyatları şu şekilde:

DOLAR
Alış: 5,4665
Satış: 5,4687

EURO
Alış: 6.1974
Satış: 6,2030

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