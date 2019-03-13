Altın fiyatları dün tekrar 1,300 direncinin üzerine çıktıktan sonra iki haftanın zirvesine yakın seyrederken, İngiltere parlamentosunun Brexit planının reddetmesi ve dolardaki değer kaybı fiyatları destekledi. Peki, gram altın, çeyrek altın, tam altın ve bilezik gramı fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 13 Mart altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN FİYATI

228,06

228,21

ÇEYREK ALTIN FİYATI

364,89

373,12

YARIM ALTIN FİYATI

727,51

746,24