Bakan Koca açıkladı! Yeni sağlık vadisi geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hacettepe, ODTÜ, Bilkent ve Şehir Hastane'sinin olduğu ve Halk Sağlığı ve benzeri laboratuvarların bulunduğu bu lokasyonu daha da genişleterek burayı bir sağlık vadisi yapmak istiyoruz. Bununla ilgili arazi konusunda adımlar atıldı" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Ayrıntılar geliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.