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oyununa dikkat!

İndirim oyununa dikkat!
Giyim ve ayakkabı firmaları sezon sonu leri uygularken; tüketicilere uyarı geldi. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Tüketiciler 2 hususa dikkat etsin. Hak aramayla ilgili aylar sonra sorun yaşanmaması için o üründe ayıp olmadığını incelemeliler. Bu indirimlerin gerçek olmama, yani önce bindirilmiş sonra indirilmiş olma ihtimali de göz ardı edilmesin" dedi. Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz ise "Yüzde 60+20 şeklindeki indirimler tüketiciyi aldatmaya yönelik. Sanki yüzde 80 indirim var gibi algılanıyor ama asıl indirim yüzde 68'de kalıyor" diye konuştu.

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