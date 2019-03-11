Giyim ve ayakkabı firmaları sezon sonu indirimleri uygularken; tüketicilere uyarı geldi. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Tüketiciler 2 hususa dikkat etsin. Hak aramayla ilgili aylar sonra sorun yaşanmaması için o üründe ayıp olmadığını incelemeliler. Bu indirimlerin gerçek olmama, yani önce bindirilmiş sonra indirilmiş olma ihtimali de göz ardı edilmesin" dedi. Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz ise "Yüzde 60+20 şeklindeki indirimler tüketiciyi aldatmaya yönelik. Sanki yüzde 80 indirim var gibi algılanıyor ama asıl indirim yüzde 68'de kalıyor" diye konuştu.
- Ekonomi
- 11.03.2019
- Gazete
İndirim oyununa dikkat!
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