Gebze-Halkalı hattı yarın açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Gebze- Halkalı demiryolu hattının 12 Mart'ta hizmete açılacağını belirterek, "İki hat arasındaki mesafeyi 185 dakikadan 115 dakikaya düşürecek olan proje kapsamında tüm altyapı ve istasyonlar yeniden inşa edildi" dedi. Anadolu yakasında 27, Avrupa yakasında ise 11 olmak üzere 38 yeni yüzey istasyonunun inşa edildiğini anlatan Turhan, bunlardan 7'sinin (Gebze, Pendik, Maltepe, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı) şehirlerarası tren-banliyö treni aktarma istasyonu olacağını kaydetti. Diğer 31 istasyonun ise banliyö istasyonu olarak sadece Marmaray trenlerine hizmet vereceğini dile getiren Turhan, 2 viyadük, 27 karayolu alt geçidi, 29 yaya alt geçidi, 21 karayolu üst geçidi, 12 yaya üst geçidi, 19 nehir geçiş köprüsü ve 60 menfez olmak üzere 170 sanat yapısının yeniden inşa edildiğini ifade etti.
- Ekonomi
- 11.03.2019
- Gazete
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