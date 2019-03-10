Yaz aylarıyla birlikte emeklilerin maaşlarına yeni zamlar yapılacak. Her yıl iki kez zam alan emeklilerin bu yıl ikinci maaş artışları Temmuz ayında gerçekleşecek. Ocak ayında yüzde 10'un üzerinde zam alan emekliler böylece ikinci zamla birlikte maaşlarında artışı hesaplarında görmüş olacaklar. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı Ocak ayı ile Temmuz ayı arasında oluşacak enflasyon farkı kadar gerçekleşecek. Bu oran ne çıkarsa zamda o kadar yapılacak. Yapılan tahminlere göre bu oranın yine yüzde 10'a yakın olması bekleniyor. Ancak enflasyondaki düşüş eğilimi göz önüne alınırsa bunun altında da kalabilir. Son rakam 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyonu ile kesinlik kazanacak ve emeklilerin Temmuz maaşı zamlı olarak yatırılacak. Bu zamlı maaşlar Ocak 2010 tarihine kadar devam edecek. Temmuz ayı ile birlikte zamlanan maaşlardan dolayı ek ödeme rakamları da yükselecek. Çünkü ek ödeme maaşın yüzde 4'ü ve bazı emekliler için ise yüzde 5'i olarak uygulanıyor.
YÜZDE 5 CEPTE
Emekli Sandığı yani memur emeklileri ise Temmuz'da çifte artış bekliyor. Toplu Sözleşme gereğince memur emeklilerine ve çalışan memurlara yüzde 5 oranında zam yapılacak. Bu zam kesin olurken ayrıca enflasyon farkı ihtimali de bulunuyor. Ocak ayı ile Temmuz ayı arasında oluşan 6 aylık enflasyon yılbaşında memur emeklilerine verilen yüzde 4 oranındaki zammın üzerine çıkarsa aradaki fark Temmuz'da yapılacak yüzde 5'lik zamma eklenecek. Böylece memur emeklilerinin ve memurların zam oranı ortaya çıkmış olacak.
2 BİN LİRA İKRAMİYE
Bu yaz ayrıca tüm emekliler bayram ikramiyeleri de alacaklar. İlk ikramiye bin lira olarak Mayıs ayında Ramazan Bayramı öncesinde yatırılacak. İkinci bin liralık ikramiye ise Ağustos ayında Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacak. Bu bayramlardan önce emekli olanlar da ikramiye ödemelerinden ve Temmuz zamlarından yararlanacak.
YÜZDE 5 CEPTE
Emekli Sandığı yani memur emeklileri ise Temmuz'da çifte artış bekliyor. Toplu Sözleşme gereğince memur emeklilerine ve çalışan memurlara yüzde 5 oranında zam yapılacak. Bu zam kesin olurken ayrıca enflasyon farkı ihtimali de bulunuyor. Ocak ayı ile Temmuz ayı arasında oluşan 6 aylık enflasyon yılbaşında memur emeklilerine verilen yüzde 4 oranındaki zammın üzerine çıkarsa aradaki fark Temmuz'da yapılacak yüzde 5'lik zamma eklenecek. Böylece memur emeklilerinin ve memurların zam oranı ortaya çıkmış olacak.
2 BİN LİRA İKRAMİYE
Bu yaz ayrıca tüm emekliler bayram ikramiyeleri de alacaklar. İlk ikramiye bin lira olarak Mayıs ayında Ramazan Bayramı öncesinde yatırılacak. İkinci bin liralık ikramiye ise Ağustos ayında Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacak. Bu bayramlardan önce emekli olanlar da ikramiye ödemelerinden ve Temmuz zamlarından yararlanacak.
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