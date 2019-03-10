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Turizmde bayram var
TÜRSAB Ege Bölge Başkanı Tolga Gencer, "'ndeki otellerin yüzde 70'i şimdiden doldu. Sezonda boş yer bulmak neredeyse imkansız olacak. Bu yıl beklediğimiz rekor sayısına emin adımlarla ilerliyoruz." dedi. sigortasına dikakt çeken Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Halil Kalay ise rezervasyon yaptırdıktan sonra tatile 3 gün kala bile koşulsuz iptal şansının bulunduğunu anımsattı.

12 TAKSİT İMKANI
Ege Bölgesi'nde kampanyanın daha çok Bodrum, Marmaris ve Kuşadası'ndaki otellere yansıdığına işaret eden Gencer, erken rezervasyonla artık yerli turistin de ucuza tatil yapabildiğini dile getirdi. Gencer, bazı firmaların taksit sayısını 12 aya kadar yükselterek tüketiciyi rahatlattığını belirtti.

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