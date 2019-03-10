Turizmde bayram var

TÜRSAB Ege Bölge Başkanı Tolga Gencer, "Ege Bölgesi'ndeki otellerin yüzde 70'i şimdiden doldu. Sezonda boş yer bulmak neredeyse imkansız olacak. Bu yıl beklediğimiz rekor turist sayısına emin adımlarla ilerliyoruz." dedi. Erken rezervasyon sigortasına dikakt çeken TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Halil Kalay ise rezervasyon yaptırdıktan sonra tatile 3 gün kala bile koşulsuz iptal şansının bulunduğunu anımsattı.
12 TAKSİT İMKANI
Ege Bölgesi'nde kampanyanın daha çok Bodrum, Marmaris ve Kuşadası'ndaki otellere yansıdığına işaret eden Gencer, erken rezervasyonla artık yerli turistin de ucuza tatil yapabildiğini dile getirdi. Gencer, bazı firmaların taksit sayısını 12 aya kadar yükselterek tüketiciyi rahatlattığını belirtti.
12 TAKSİT İMKANI
Ege Bölgesi'nde kampanyanın daha çok Bodrum, Marmaris ve Kuşadası'ndaki otellere yansıdığına işaret eden Gencer, erken rezervasyonla artık yerli turistin de ucuza tatil yapabildiğini dile getirdi. Gencer, bazı firmaların taksit sayısını 12 aya kadar yükselterek tüketiciyi rahatlattığını belirtti.
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