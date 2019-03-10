Dolar ne kadar? Haftalık bazda euro yüzde 0,15 değer kaybederken, dolar ise yüzde 1,24 değer kazandı. Bu hafta ABD doları yüzde 1,24 artarak 5,4560 liraya çıkarken, avro yüzde 0,15 değer kaybederek 6,1290 liraya düştü. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 10 Mart güncel döviz kuru...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

Saat 09.30 itibarıyla dolar ve euro fiyatları şu şekilde;

DOLAR:

ALIŞ: 5,4424

SATIŞ: 5,4455

EURO:

ALIŞ: 6,1160

SATIŞ: 6,1200

BU HAFRA ALTIN VE DOLAR KAZANDIRDI, BORSA KAYBETTİRDİ

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 104.866,50, en düşük 100.873,60 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,67 azalışla 101.538,28 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,80 artışla 228,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,79 değer kazancıyla 1.522,00 lira oldu. Geçen hafta 369,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 372,00 liraya yükseldi.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,34 değer kazandı, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,21 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,42 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.