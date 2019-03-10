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  • 10.03.2019 09:35
  • Son Güncelleme: 10.03.2019 09:35

son dakika! 10 Mart Pazar euro ve oldu?

bugün ne kadar oldu? Cuma günü, en düşük 5.4305 lira ve en yüksek 5.4887 lirayı gören dolar, 5.43 - 5.44 aralığında işlem gördü. Euro ise en düşük 6.1004 ve en yüksek 6.1553 lirayı gördükten sonra, 6.11 - 6.12 lira aralığında işlem gördü. Peki, euro ve dolar bugün ne kadar oldu? İşte 10 Mart döviz kuru...

Dolar ne kadar oldu?

ne kadar? Haftalık bazda euro yüzde 0,15 değer kaybederken, dolar ise yüzde 1,24 değer kazandı. Bu hafta ABD doları yüzde 1,24 artarak 5,4560 liraya çıkarken, avro yüzde 0,15 değer kaybederek 6,1290 liraya düştü. Peki, bugün dolar ve oldu? İşte 10 Mart güncel döviz kuru...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

Saat 09.30 itibarıyla dolar ve euro fiyatları şu şekilde;

DOLAR:
ALIŞ: 5,4424
SATIŞ: 5,4455

EURO:
ALIŞ: 6,1160
SATIŞ: 6,1200

BU HAFRA ALTIN VE DOLAR KAZANDIRDI, BORSA KAYBETTİRDİ

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 104.866,50, en düşük 100.873,60 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,67 azalışla 101.538,28 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,80 artışla 228,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,79 değer kazancıyla 1.522,00 lira oldu. Geçen hafta 369,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 372,00 liraya yükseldi.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,34 değer kazandı, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,21 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,42 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

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