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  • 10.03.2019 10:09
  • Son Güncelleme: 10.03.2019 10:09

nda son dakika! 10 Mart gram altın, çeyrek altın, tam oldu?

, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Türkiye'de yatırım araçları olarak ön planda gelen altının gram fiyatı cuma günü kapanışta yüzde 1,47 yükselişle 228,00 liradan işlem gördü. Peki, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 10 Mart güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın piyasasında, en düşük 227 bin 300 lira, en yüksek 228 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,87 artışla 227 bin 300 liradan tamamladı. Güncel altın fiyatları merak ediliyor. İşte 10 Mart güncel gram altın, çeyrek altı ve tam altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI
227,50
227,65

ÇEYREK ALTIN FİYATI
364,00
372,21

YARIM ALTIN FİYATI
725,72
744,42

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