Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın piyasasında, en düşük 227 bin 300 lira, en yüksek 228 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,87 artışla 227 bin 300 liradan tamamladı. Güncel altın fiyatları merak ediliyor. İşte 10 Mart güncel gram altın, çeyrek altı ve tam altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI

227,50

227,65

ÇEYREK ALTIN FİYATI

364,00

372,21

YARIM ALTIN FİYATI

725,72

744,42