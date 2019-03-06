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Yerli ödeme yazılımı milyar liraya ulaştı

Yerli ödeme yazılımı milyar liraya ulaştı
İnternet üzerinden alışverişlerde ödeme ve sanal POS hizmeti veren yerli yazılım, kısa sürede 1 milyar liralık ödemeye aracılık etmeyi başardı. Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra ABD'de eğitim gören genç girişimci Yiğit Cengiz, 2009'da 'nin ilk yerli ödeme kuruluşu PayTR firmasını kurdu ve BDDK'dan yetki aldı. Firma, 2018'de tarafından açıklanan Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasına girdi. Cengiz, "2018'i 2 katı büyümeyle kapattık. 2019'da da en az yüzde 100 büyümeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

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