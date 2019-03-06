Yerli ödeme yazılımı milyar liraya ulaştı

İnternet üzerinden alışverişlerde ödeme ve sanal POS hizmeti veren yerli yazılım, kısa sürede 1 milyar liralık ödemeye aracılık etmeyi başardı. İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra ABD'de eğitim gören genç girişimci Yiğit Cengiz, 2009'da Türkiye'nin ilk yerli ödeme kuruluşu PayTR firmasını kurdu ve BDDK'dan yetki aldı. Firma, 2018'de TOBB tarafından açıklanan Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasına girdi. Cengiz, "2018'i 2 katı büyümeyle kapattık. 2019'da da en az yüzde 100 büyümeyi hedefliyoruz" diye konuştu.
- Ekonomi
- 06.03.2019
- Gazete
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