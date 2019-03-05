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  • 05.03.2019 16:29
  • Son Güncelleme: 05.03.2019 16:35

İflas eden 'un araçları icradan yarı fiyatına satışa çıkarıldı

Araç kiralamada en büyük filolardan birine sahip olan 'un iflasının ardından, şirkete ait 26 bin araç İstanbul İcra Müdürlüğü tarafından satılığa çıkarıldı. Üst segmentten alt segmente varana kadar birçok araca sahip olan firmanın araçları herkese hitap ederken, araçlar piyasanın yarı fiyatından satışa çıkarıldı.

Türkiye'de 26 bin araçlık filosu ile faaliyet gösteren Fleetcorp'un iflasıyla birlikte bünyesindeki araçlar, İstanbul İcra Müdürlüğü tarafından satışa çıkarıldı.

Alacaklı bankalara ve finans kurumlarına toplam 1.3 milyar TL borcu olan firmanın iflası ile birlikte İstanbul'daki bir çok otopark bu firmaya ait araçlarla dolma noktasına geldi.

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