Milyonlarca emekli bayram ikramiyesinin ne zaman verileceği merak ediyor. Her yıl dini bayramlardan önce emeklilere 1.000'er lira ikramiye veriliyor. Geçen yıl başladı, bu yılda devam edecek. Maaşı ne olursa olsun her emekli 1.000'er lira alacak. Eşinden dolayı dul maaşı ve yetim maaşı alanlar da hisse oranında bu parayı alacak. Peki emeklilerin 1000'er liralık bayram ikramileri ne zaman yatacak? Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem tarih verdi.

İşte Faruk Erdem'in açıklamaları: