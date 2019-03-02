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  • 02.03.2019 15:04
  • Son Güncelleme: 02.03.2019 15:11

Bakan Albayrak Rize'de konuştu: Tüm saldırıları püskürttük

, Rize'de önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Tüm bu saldırıları püskürtüp yolumuza daha da sağlam adımlarla devam edeceğiz" dedi.

, ekonomiye ilişkin açıklamalar yaptı. Türkiye ekonomisinin dünyanın en büyük saldırısına maruz kaldığını ancak yine de masaya yumruk vurularak saldırıların püskürtüldüğünü söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması şöyle:

Dünyanın en büyük ekonomik saldırısıyla karşı karşıya kaldık. O saldırıda birileri Türkiye ekonomisi batacak diye hayaller kurdu. Ancak biz o saldırılara karşı masaya yumruğumuzu vurduk ve doları 5 liraya düşürdük.

KOBİ VE ESNAFA BÜYÜK DESTEK
Son bir iki ayda ekonomideki önemli gelişmelerle birlikte 81 bin 'mize 25 milyar liralık çok uygun maliyetlerle kredi imkanı sağladık. Yaklaşık 77 bin 500 esnafımıza da son bir ayda 7,5 milyar liralık finansman sağladık.

2,5 MİLYONA İSTİHDAM SAĞLANACAK
Bu hafta iş dünyası ile bir araya geldik ve bu yıldan itibaren 2,5 milyon kişiye istihdam sürecini de başlattık. Tüm bu saldırıları püskürtüp, yolumuza daha da sağlam adımlarla devam edeceğiz.

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