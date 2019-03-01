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Dijital platformlar gözünü 'ye dikti

Dizi-film sektöründe sıkıntılara yol açan dijital platformların gözü, gibi uyla dikkat çeken ülkelerde. ve , ’ı bu yıl ’de açmayı planlarken, platformun ilk gireceği ülkelerden biri Türkiye olacak.

Türkiye’ye göz diktiler
Dizi-film pastası dijital yayın platformlarının iştahını kabartıyor. Özellikle gibi uyla dikkat çeken ülkelere göz diken platformlar, dizifilm sektöründe sıkıntılara da yol açıyor. Sektöre yeni firmalar da katılıyor. 'nin iki büyük yayın kuruluşu BBC ve ITV, BritBox adlı dizi yayın platformuyla atağa kalktı. Luther ve Sherlock gibi dizileri dünya çapında tanınan ile The Crown ve Vanity Fair gibi dizilerin yapımcısı olan , platformunda hem kendi yapımlarına hem de ortak yapımlarına yer verecek.



İki kurum yaptıkları ortak basın açıklamasında, kuracakları platformun son aşamasına geldiklerini ve rekabet kurumundan onay almaları gerektiğini belirtti. 2019'un ikinci yarısında İngiltere'de açılması planlanan platformun, Amerikalı Netlflix ve Amazon ile benzer fiyatlara sahip olması bekleniyor. Basında çıkan bazı haberlere göre, aylık 5 sterlin bir ücretinin olması planlanıyor. Britbox'ın İngiltere'nin ardından ilk gireceği ülkelerden birinin de Türkiye olacağı ifade ediliyor. Özellikle genç nüfusun büyüklüğü Türkiye'yi ilgi odağı yapıyor.

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