Dizi-film pastası dijital yayın platformlarının iştahını kabartıyor. Özellikle Türkiye gibi genç nüfusuyla dikkat çeken ülkelere göz diken platformlar, dizifilm sektöründe sıkıntılara da yol açıyor. Sektöre yeni firmalar da katılıyor. İngiltere'nin iki büyük yayın kuruluşu BBC ve ITV, BritBox adlı dizi yayın platformuyla atağa kalktı. Luther ve Sherlock gibi dizileri dünya çapında tanınan BBC ile The Crown ve Vanity Fair gibi dizilerin yapımcısı olan ITV, BritBox platformunda hem kendi yapımlarına hem de ortak yapımlarına yer verecek.
İki kurum yaptıkları ortak basın açıklamasında, kuracakları platformun son aşamasına geldiklerini ve rekabet kurumundan onay almaları gerektiğini belirtti. 2019'un ikinci yarısında İngiltere'de açılması planlanan platformun, Amerikalı Netlflix ve Amazon ile benzer fiyatlara sahip olması bekleniyor. Basında çıkan bazı haberlere göre, aylık 5 sterlin bir ücretinin olması planlanıyor. Britbox'ın İngiltere'nin ardından ilk gireceği ülkelerden birinin de Türkiye olacağı ifade ediliyor. Özellikle genç nüfusun büyüklüğü Türkiye'yi ilgi odağı yapıyor.
İki kurum yaptıkları ortak basın açıklamasında, kuracakları platformun son aşamasına geldiklerini ve rekabet kurumundan onay almaları gerektiğini belirtti. 2019'un ikinci yarısında İngiltere'de açılması planlanan platformun, Amerikalı Netlflix ve Amazon ile benzer fiyatlara sahip olması bekleniyor. Basında çıkan bazı haberlere göre, aylık 5 sterlin bir ücretinin olması planlanıyor. Britbox'ın İngiltere'nin ardından ilk gireceği ülkelerden birinin de Türkiye olacağı ifade ediliyor. Özellikle genç nüfusun büyüklüğü Türkiye'yi ilgi odağı yapıyor.
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