Bugünkü
Takvim

satışı ilk yarıda tamam

DenizBank satışı ilk yarıda tamam
Rusya'nın en büyük Sberbank, sahibi olduğu 'ın satışının 2019'un ilk yarısında tamamlanacağını duyurdu. 'ın yayımladığı yıllık faaliyet raporunda, bankanın 'deki iştiraki DenizBank'ın satışına ilişkin değerlendirmelere yer verildi. DenizBank'ın satışı için Türkiye, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki düzenleyici kurumların onayının gerektiği bildirilen raporda, "Satış işleminin 2019'un ilk yarısında tamamlanması bekleniyor" ifadeleri yer aldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriDenizBank satışı ilk yarıda tamam
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri