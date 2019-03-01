Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, sahibi olduğu DenizBank'ın satışının 2019'un ilk yarısında tamamlanacağını duyurdu. Sberbank'ın yayımladığı yıllık faaliyet raporunda, bankanın Türkiye'deki iştiraki DenizBank'ın satışına ilişkin değerlendirmelere yer verildi. DenizBank'ın satışı için Türkiye, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki düzenleyici kurumların onayının gerektiği bildirilen raporda, "Satış işleminin 2019'un ilk yarısında tamamlanması bekleniyor" ifadeleri yer aldı.
- Ekonomi
- 01.03.2019
- Gazete
DenizBank satışı ilk yarıda tamam
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