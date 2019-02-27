Dolar, dün Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz politikasında sabırlı olacaklarını ifade etmesinin ardından kaydettiği kayıpları toparlamaya çalışıyor. Dolar endeksi dün yüzde 0.4'ten fazla gerileyerek üç haftanın dip seviyesini gördükten sonra bu sabah yüzde 0.1 artıda 96.129'da bulunuyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu?

EURO VE DOLAR NE KADAR?

Kapalıçarşı'da 5,3040 liradan alınan dolar, 5,3060 liradan satılıyor. 6,0390 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,0410 lira olarak belirlendi.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü sunumunda yeni bir sinyal vermemesinin ardından, politik gündemin yoğun olmasının etkisiyle karışık bir seyir izliyor.

Fed Başkanı Powell, dün ABD Senatosunda yaptığı sunumda, gelecek dönem para politikasına ilişkin yeni bir ipucu vermezken, faiz adımları konusunda "sabırlı olacağız" ifadesini yineledi.

Powell'dan yeni bir politika sinyali gelmemesinin ardından, yatırımcılar hareketlenen politik gündeme odaklandı. Brexit konusundaki gelişmeler, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un buluşması ve ABD Temsilciler Meclisi tarafından "ulusal acil durumun" iptal edilmesi gündemin önemli başlıklarıydı.