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  • 27.02.2019 09:26
  • Son Güncelleme: 27.02.2019 09:26

son durum: 27 Şubat Çarşamba gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları! Canlı rakamlar

yatay seyretmeye devam ediyor. Altın piyasasında, en düşük 225 bin 900 lira, en yüksek 227 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 azalışla 225 bin 900 liradan tamamladı. Bugün gram altın, çeyrek altın, tam oldu? İşte 27 Şubat güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz artırımlarında merkez bankasının sabırlı olacağını açıklamasının ardından yatay seyretti. Altının kilogram fiyatı, dünkü kapanışta bir önceki kapanışa göre yüzde 0,48 azalarak 225 bin liraya 900 geriledi. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR

GRAM ALTIN FİYATI
225,96
226,11

ÇEYREK ALTIN FİYATI
361,53
369,68

YARIM ALTIN FİYATI
720,80
739,36

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