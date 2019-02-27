Altın fiyatları Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz artırımlarında merkez bankasının sabırlı olacağını açıklamasının ardından yatay seyretti. Altının kilogram fiyatı, dünkü kapanışta bir önceki kapanışa göre yüzde 0,48 azalarak 225 bin liraya 900 geriledi. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR

GRAM ALTIN FİYATI

225,96

226,11

ÇEYREK ALTIN FİYATI

361,53

369,68

YARIM ALTIN FİYATI

720,80

739,36