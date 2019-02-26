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  • 26.02.2019 14:24
  • Son Güncelleme: 26.02.2019 14:24

Yüz binlerce sürücüyü ilgilendiriyor! nın iadesinde son tarih 28 Şubat 2019

Köprü geçişi sırasında ticari araçlara kesilen nın iadesinin alınması için verilen süre kısalıyor. Uzmanlar sürücüleri 28 Şubat'a kadar başvuruda bulunmaları konusunda uyardı.

Ticari araç sürücüleri köprü geçiş cezalarının iadesiyle ilgili son tarih 28 Şubat 2019.

Peki hangi tip ticari araç sahipleri bu aftan yararlanabilecek? İşte uzmanlardan yüz binlerce sürücüyü ilgilendiren o açıklamalar...

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