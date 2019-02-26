Ticari araç sürücüleri köprü geçiş cezalarının iadesiyle ilgili son tarih 28 Şubat 2019.
Peki hangi tip ticari araç sahipleri bu aftan yararlanabilecek? İşte uzmanlardan yüz binlerce sürücüyü ilgilendiren o açıklamalar...
Ticari araç sürücüleri köprü geçiş cezalarının iadesiyle ilgili son tarih 28 Şubat 2019.
Peki hangi tip ticari araç sahipleri bu aftan yararlanabilecek? İşte uzmanlardan yüz binlerce sürücüyü ilgilendiren o açıklamalar...
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